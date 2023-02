Pd: da Usa congratulazioni a Elly Schlein, lavoreremo insieme su interessi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano con Elly Schlein per la sua nomina all’incarico di segretaria del Partito democratico, e ringraziano l’ex premier Enrico Letta per il suo sostegno alle relazioni transatlantiche. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce dell’ambasciata Usa a Roma. “Siamo ansiosi di lavorare con la nuova segretaria su una serie di tematiche di interesse comune, come il sostegno all’Ucraina, così come avviene con gli altri attori presenti all’interno dello scenario politico italiano”, ha detto, valutando positivamente il fatto che, per la prima volta nella storia d’Italia, la coalizione di governo e il primo partito di opposizione siano guidati da donne. (Was)