Brexit: Starmer, se accordo di Windsor è nell’interesse nazionale, manterremo la parola

- Il Partito laborista non cercherà di inscenare “giochi politici” e rispetterà la parola data. E’ quanto ha dichiarato il leader laborista Keir Starmer, alla Camera dei Comuni, in merito all’accordo di Windsor raggiunto con l’Unione europea. “Sono stato chiaro per molto tempo. Se il premier avesse ottenuto un accordo con l’Ue e se quell’accordo è nell’interesse di questo Paese e dell’Irlanda del Nord, allora il Labour lo sosterrà”, ha dichiarato. “Quando il primo ministro sottoporrà l’accordo a un voto, il Partito laborista lo appoggerà e voterà a favore”, ha continuato Starmer. (Rel)