Serbia-Kosovo: presidente Vucic prima di partire per Bruxelles, nessuna capitolazione

- Non ci sarà alcuna capitolazione o ritorno agli anni Novanta e la Serbia andrà avanti, non importa quanto difficile potrà essere. Lo ha scritto il presidente serbo Aleksandar Vucic in un messaggio su Twitter, prima della partenza per Bruxelles in occasione dell'incontro di oggi. "Partiamo per Bruxelles tra poco, abbiamo fatto gli ultimi preparativi. A quelli che si preparano in anticipo ad attaccarci se firmeremo qualcosa, cosicché saremo dei traditori, posso solo dire in anticipo di non preoccuparsi", ha detto Vucic. Si terrà nel pomeriggio di oggi a Bruxelles un incontro al più alto livello nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina, a cui parteciperà il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. I colloqui saranno guidati dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell, insieme al rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (Seb)