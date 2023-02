Campidoglio: Casini-Leoncini (Iv), bene ok in Aula a 15 nostri Odg su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri di Italia viva in Assemblea capitolina, Valerio Casini e Francesca Leoncini, si dicono soddisfatti per l'approvazione oggi in Aula Giulio Cesare "di quindici nostri ordini del giorno, nel corso della discussione sulla proposta di delibera relativa al bilancio di previsione 2023-2025". In una nota Casini e Leoncini spiegano: "Si tratta di provvedimenti che impegnano il sindaco e la giunta in diversi ambiti: dall'introduzione del wi-fi nei mercati rionali alla realizzazione di un registro degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti di Roma Capitale, dalla ripresa dei lavori al Ponte della Scafa a Ostia fino alla riqualificazione dei marciapiedi dissestati su tutto il territorio capitolino. E poi ancora: l'odg sull'utilizzo delle cosiddette pitture mangia-smog sulle facciate degli edifici di pertinenza comunale e quello sull'attuazione del progetto Musa, Musei in strada, proposto anche nel Municipio XV, che prevede il posizionamento in alcuni luoghi strategici della città di riproduzioni a stampa di opere esposte nei Musei Capitolini". (segue) (Com)