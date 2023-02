Campidoglio: Casini-Leoncini (Iv), bene ok in Aula a 15 nostri Odg su bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Particolarmente importanti - sottolineano i consiglieri di Iv - tra gli altri ordini del giorno approvati, quello sulla promozione, attraverso specifiche campagne di comunicazione, dei servizi di consulenza che le farmacie comunali offrono in materia di maternità e cura del bambino, come già fatto nel Municipio III, e quelli che riguardano l'organizzazione, negli istituti scolastici, di corsi di educazione stradale e primo soccorso e di iniziative di sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol, temi di grandissima attualità. Commercio e attività produttive, quindi - concludono Casini e Leoncini - ma anche cultura, rigenerazione urbana e scuola: sono soprattutto questi i settori su cui vogliamo continuare a lavorare, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e allo sviluppo della Capitale". (Com)