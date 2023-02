Ricerca: Bernini dal Cern, dovere far tornare nostri cervelli e attrarre quelli esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come governo pensiamo che sia un dovere far tornare in Italia i nostri cervelli, che decidono di accrescere le loro capacità all’estero e di contaminarsi con altre esperienze lavorative. E ugualmente di far venir voglia a coloro che sono fuori di venire in Italia e continuare il circuito virtuoso di circolazione dei saperi". Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, in visita al Cern di Ginevra, durante l’incontro con i ricercatori italiani che lavorano al Centro. (Rin)