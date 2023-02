Montenegro: Fajon e Bilcik salutano con favore elezione tre giudici di Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina dei tre giudici della Corte costituzionale del Montenegro è un passo importante per porre fine ai blocchi politici e accelerare il cammino del Paese verso l'Unione europea. Lo ha detto la ministra degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, salutando con favore l'avvenuta elezione di oggi da parte del Parlamento di Podgorica di Snezana Armenko, Momirka Tesic, Dragana Djuranovic a giudici della Corte costituzionale del Paese balcanico. "Buone notizie oggi dal Montenegro", ha affermato invece a tal proposito l'eurodeputato e relatore al Parlamento europeo, Vladimir Bilcik. "L'Assemblea nazionale ha sbloccato la Corte costituzionale eleggendo tre nuovi giudici. Spero che il quarto venga presto eletto. La cultura del dialogo e del compromesso tra le linee di partito è l'unica via da seguire per progredire sulla strada verso l'Ue", ha sottolineato Bilcik. (Seb)