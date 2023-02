Veneto: Zaia, innovazione e nuove forme di comunicazione valorizzano nostre peculiarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I social e il web sono "una risorsa in più nel campo della comunicazione per la valorizzazione dei territori". Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, commentato la scelta di Enit di affidare anche all'influencer Anna Nooshin il compito di promuovere in Olanda i siti Unesco regionali. "Negli ultimi tre mesi il 49,6 per cento dei visitatori del Veneto sono coppie - ha raccontato Zaia - il 27,3 per cento sul totale sono famiglie, l'11,7 per cento amici, il 10,8 per cento single: l'età media dei turisti, rispetto al passato, è calata. L'influencer Anna Nooshin sarà una vera 'ambassador' digitale del Veneto e racconterà al pubblico dei Paesi Bassi ed europeo, tramite i social, Padova, con i suoi cicli pittorici dell'affresco, le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e le Dolomiti". "I giovani sono ormai dei turisti 'nativi digitali' e scelgono esperienze di viaggio esperienziali e coinvolgenti. I social, con i loro influencer, sono un canale che è importante sfruttare con il giusto linguaggio e le tecniche corrette. Il Veneto, prima regione turistica d'Italia, può essere protagonista anche in questo", ha concluso Zaia. (Rev)