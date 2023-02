Polonia: presidente Duda, maggioranza non punti campagna elettorale su erogazione fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo in Polonia non dovrebbe scommettere la prossima campagna elettorale per le parlamentari di ottobre sull’erogazione dei fondi del Pnrr. E’ l’avvertimento fatto dal presidente polacco, Andrzej Duda, intervistato dal settimanale “Sieci”. La destra “non dovrebbe rendere la sua strategia politica dipendente dalla decisione della Commissione europea”, ha detto il capo dello Stato, convinto che “prima o poi il denaro verrà erogato”. Duda ha inoltre accusato Bruxelles di interferire negli affari interni del Paese, in particolare nell’amministrazione della giustizia. L’Ue starebbe a suo avviso usando “scorciatoie giuridiche e interpretazioni discutibili solo per mostrare che può influenzare” l’ordinamento giudiziario dei Paesi membri, ha affermato il presidente polacco. (Vap)