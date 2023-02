Brexit: ministro Esteri irlandese, accordo di Windsor fornisce "certezza e stabilità di cui abbiamo bisogno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e Unione europea garantisce che l'Irlanda del Nord "tragga vantaggio dall'avere un accesso unico sia al mercato unico dell'Ue che al mercato interno del Regno Unito". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Micheál Martin, che ha aggiunto: "Il consenso raggiunto oggi fornirà la certezza e la stabilità di cui l'Irlanda del Nord ha bisogno per andare avanti". Martin ha accolto con favore l'accordo, che prende il nome di "cornice di Windsor", e ha esortato i leader politici dell'Irlanda del Nord ad "agire rapidamente per mettere in atto istituzioni che possano rispondere direttamente ai bisogni della popolazione dell'Irlanda del Nord". (Rel)