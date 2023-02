Superbonus: Cgil, decreto sbagliato nel metodo e nel merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro giudizio sul decreto è negativo, riteniamo sia sbagliato sia nel metodo che nel merito. Se non modificato metterà a rischio migliaia di posti di lavoro nel settore edilizio". Ad affermarlo la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi in audizione, presso la Commissione Finanze della Camera, sull’esame del disegno di legge recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti. Per la dirigente sindacale: "Non c’è stato nessun confronto, né precedente alla pubblicazione del decreto, né successivo nei tavoli tecnici costituiti. Un intervento, inoltre, che consideriamo sbagliato perché va nella direzione opposta rispetto ad alcuni obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, come quelli contenuti nel Green deal e nel Pnrr, dall’efficientamento energetico, alla riqualificazione del patrimonio edilizio". (segue) (Rin)