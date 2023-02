Superbonus: Cgil, decreto sbagliato nel metodo e nel merito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo quindi - prosegue Fracassi - che questo provvedimento venga profondamente modificato, perimetrando gli ambiti di intervento e indirizzandolo prioritariamente all’edilizia residenziale pubblica, alle aree urbane più fragili, alle fasce a basso reddito che al contrario verrebbero escluse perché incapienti: il 50% dei lavoratori dipendenti nel nostro paese percepiscono un reddito inferiore ai 20mila euro. Vengono poi travolti tutti i bonus edilizi minori, chiediamo invece - aggiunge la vice segretaria generale della Cgil - di ripristinare l’attuale meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura per il sisma bonus, l’eco bonus e il bonus relativo alle barriere architettoniche, in un arco temporale maggiore. Nell’ambito della discussione parlamentare è necessaria una revisione di tutti gli strumenti che non determini tempi lunghi. Fondamentale sarà traguardare la discussione sulla salvaguardia dei posti di lavoro", conclude Fracassi. (Rin)