Nigeria: presidenziali, candidato indipendente Obi si aggiudica lo Stato di Enugu

- Il candidato presidenziale del Partito laburista, Peter Obi, ha ottenuto una vittoria schiacciante nello Stato sud-orientale di Enugu nel voto per le elezioni presidenziali che si sono svolte sabato scorso, 25 febbraio. Lo rende noto la Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec), secondo cui Obi ha ottenuto 428.640 voti rispetto ai 4.772 di Bola Tinubu - candidato del Congresso di tutti i progressisti (Apc), il partito al potere - e ai 15.749 di Atiku Abubakar, candidato del Partito democratico popolare (Pdp) all'opposizione. Si tratta della prima vittoria ufficialmente annunciata per Obi, che sta cercando di interrompere il tradizionale dominio bipartitico dell'Apc e del Pdp. Bola Ahmed Tinubu, candidato dell'Apc, ha già conquistato lo Stato di Oyo - la sua roccaforte del sud-ovest - con 449.884 voti contro i 182.977 del suo principale rivale Atiku Abubakar e i 99.110 di Obi. Tinubu ha vinto con ampio margine anche nello Stato sud-occidentale di Ogun, ottenendo 341.554 voti contro i 123.831 di Abubakar e gli 85.829 di Obi. Il candidato del partito di opposizione, Abubakar, si è invece aggiudicato la corsa presidenziale nello Stato di Yobe, conquistando 198.567 voti rispetto ai 151.459 di Tinubu e ai 2.406 di Obi, e nello Stato meridionale di Akwa Ibom, dove ha ottenuto 214.012 voti contro i 160.620 di Tinubu e i 132.683 di Obi. In precedenza la Commissione elettorale aveva assegnato a Tinubu gli Stati di Kwara e Ondo e ad Abubakar lo Stato di Osun, mentre nello Stato di Ekiti il vincitore è risultato essere Tinubu ma il Pdp e i suoi alleati hanno rifiutato i risultati adducendo accuse di voti multipli e schede duplicate. (segue) (Res)