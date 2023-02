Nigeria: presidenziali, candidato indipendente Obi si aggiudica lo Stato di Enugu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risultati provvisori sono nel frattempo giunti da altri Stati, tra cui quello di Lagos, il più grande della Nigeria. Qui è Obi ad aver ottenuto per il momento il maggior numero di preferenze, conquistando 582.454 voti, poco più di 10 mila in più rispetto a Tinubu, che ne ha ottenuti 572.606. La vittoria, se confermata, sarebbe significativa in particolare perché Tinubu, considerato il “delfino” del presidente uscente Buhari, è stato governatore di Lagos dal 1999 al 2007. Sempre in base ai risultati provvisori, Abubkar si aggiudica anche lo Stato di Katsina, da dove proviene il presidente uscente Buhari, con 489.045 voti a fronte dei circa 482 mila conquistati da Tinubu. Quest’ultimo è invece in vantaggio negli Stati di Oyo – considerato la sua roccaforte – con 449.884 voti rispetto ai 182.977 di Atiku Abubakar e ai 99.110 di Peter Obi. Oltre 93 milioni di persone sono state convocate alle urne per eleggere il successore del presidente uscente Muhammadu Buhari, al secondo mandato. Sono in tutto 18 i candidati in corsa per la carica più alta della Nigeria, ma i sondaggi della vigilia suggeriscono che sono in tre a contendersi la vittoria finale: Bola Ahmed Tinubu, il candidato del Partito di tutti i progressisti (Apc) di Buhari; il principale leader dell’opposizione ed ex vicepresidente Atiku Abubakar, candidato del Partito democratico popolare (Pdp); Peter Obi, candidato alla presidenza del Partito laburista. Per la prima volta dalla fine della dittatura, nel 1999, nessuno dei tre principali aspiranti ha un passato nell’esercito. (Res)