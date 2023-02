Nato: delegazioni parlamentari Ungheria e Svezia si incontreranno per dirimere dubbi su adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra una settimana o due potrebbe avvenire un incontro tra delegazioni parlamentari di Ungheria e Svezia per dirimere i dubbi che alcuni deputati ungheresi hanno sulla ratifica dell’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che oggi a Stoccolma ha incontrato l’omologo svedese, Tobias Billstrom. “Ho detto al mio collega che non è un caso che il governo ungherese abbia presentato una proposta di ratifica al Parlamento. Lo abbiamo fatto perché la sosteniamo”, ha detto Szijjarto. L’appoggio del governo “è chiaro” ma “la posizione del gruppo parlamentare di Fidesz, che conta due terzi dei seggi in Parlamento, è meno chiara”, ha continuato. Per il capo della diplomazia di Budapest, alcuni deputati hanno ragione a chiedersi perché “un Paese si debba aspettare un favore da noi se i suoi politici hanno costantemente diffuso menzogne sull’Ungheria in passato”. “Come possono aspettarsi un processo decisionale rapido e corretto se in passato abbiamo spesso sentito dire che in Ungheria non c’è democrazia, che non assicuriamo lo Stato di diritto, che non c’è libertà dei media, che l’indipendenza della magistratura non è garantita?”, si è chiesto Szijjarto. (Vap)