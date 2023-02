Turchia - Egitto: ministro Esteri egiziano Shoukry, i rapporti con Ankara raggiungeranno “migliori livelli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha annunciato che il suo Paese "rimarrà accanto alla sorella Turchia" e che le relazioni bilaterali raggiungeranno "i migliori livelli". Il responsabile della diplomazia egiziana ha parlato in un punto stampa organizzato nella città di Adana, capoluogo dell’omonima provincia turca tra le aree devastate dai due terremoti di magnitudo 7.8 e 7.6 avvenuti lo scorso 6 febbraio e che hanno provocato oltre 50mila morti tra Turchia e Siria, di cui oltre 44mila in territorio turco. Al suo arrivo all’aeroporto di Adana, Shoukry è stato accolto dall’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, con il quale ha visitato i luoghi terremotati. Nella conferenza stampa, il ministro degli Esteri egiziano ha confermato di essere stato informato, durante i colloqui bilaterali con l’omologo turco sulle priorità richieste dai "fratelli in Turchia" in materia di aiuti, sottolineando che l'Egitto si adopererà per fornire sostegno attraverso il proprio governo, la Mezzaluna rossa egiziana e le organizzazioni della società civile. Da parte sua, il ministro degli Esteri turco Cavusoglu ha rivelato che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi potrebbero incontrarsi nel prossimo periodo. Entrambi i leader dovrebbero partecipare al G20 di Nuova Delhi in programma dal 9 al 10 settembre. (segue) (Cae)