Turchia - Egitto: ministro Esteri egiziano Shoukry, i rapporti con Ankara raggiungeranno “migliori livelli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia del Cairo si è recato in Turchia dopo aver visitato anche la vicina Siria, dove ha incontrato l’omologo, Faisal Miqdad, e il presidente, Bashar al Assad, per esprimere la sua solidarietà in seguito al terremoto dello scorso 6 febbraio che ha causato la morte di decine di migliaia di persone nella regione. L'Egitto ha finora fornito più di 1.200 tonnellate di materiale di aiuto da quando si sono verificati i terremoti con epicentro nel distretto di Kahramanmaras, nel sud della Turchia, provocando un totale di oltre 50 mila morti. La nave mercantile egiziana Al Hurreya è giunta questa mattina al porto turco di Mersin con 525 tonnellate di aiuti aggiuntivi, tra cui tende, coperte, servizi igienici mobili, nonché letti e prodotti per l'igiene. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, è stato tra i leader che hanno telefonato al capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, subito dopo i due devastanti sismi. Le relazioni del Cairo con Ankara dalla deposizione del presidente sostenuto dalla Turchia, Mohamed Morsi, nel 2013 in una contro-rivoluzione seguita alle cosiddette "primavere arabe" che ha portato Al Sisi a ricoprire la carica di capo dello Stato nel giugno del 2014 e posto fuori legge il movimento dei Fratelli musulmani, con diversi dirigenti della formazione islamista a trovare rifugio proprio in Turchia. A novembre Al Sisi ed Erdogan si sono stretti la mano in Qatar dando il via a un nuovo inizio per i rapporti tra i due Paesi. (Cae)