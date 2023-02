Energia: Starace (Enel), Europa “quasi arrivata” a indipendenza da gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è “quasi arrivata” all'indipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia e “si saprà presto se potrà esistere senza” questa fonte di energia. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Allo stesso tempo, l'Ad ha messo in guardia dall'effettuare ingenti investimenti nel settore dell'idrogeno verde finché questa tecnologia non darà i suoi frutti, sostenendo che non si può commettere lo stesso errore del solare. In particolare, Starace ha avvertito: “Si può sovvenzionare, si possono sostenere alcuni impianti, ma non dovremmo sprecare di nuovo una quantità incredibile di denaro”. Secondo l'amministratore delegato di Enel, l'Europa potrà ridurre l'indipendenza dalla Cina nel comparto fotovoltaico. Lo stesso gruppo sta costruendo in Sicilia un impianto solare con una potenza di tre gigawatt. Al riguardo, Starace ha osservato: “Le industrie si comportano come mandrie, si muove una, si muovono tutte”. Per l'Ad di Enel, nei prossimi tre anni potrebbe emergere in Europa un'industria solare fino a 15 gigawatt. (Geb)