Omicidio Bricca: indagato interrogato per 6 ore, legale “procura non contesta un fatto preciso"

- A quasi un mese dalla morte di Thomas Bricca, qualcosa sembra muoversi tra Alatri e la procura di Frosinone. Per sei ore, Mattia Toson, 22 anni di Alatri, è stato interrogato dal pm Rossella Ricca. Toson risulta essere l’unico indagato per l’omicidio del 19enne avvenuto il 30 gennaio in prossimità del centro storico di Alatri. A suo carico non risultano misure restrittive. Il 22enne ha rinunciato alla facoltà di avvalersi del silenzio e ha risposto alle domande degli inquirenti ripercorrendo i fatti sfociati con l’omicidio del 19enne. Alle 20 circa, Bricca, quella sera stava parlando con altri 3 giovani, fermi su una strada pedonale sovrastante il parcheggio in cui, a quell’ora, è sopraggiunto uno scooter con due persone in sella. (segue) (Rer)