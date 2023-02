Omicidio Bricca: indagato interrogato per 6 ore, legale “procura non contesta un fatto preciso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello seduto sul lato passeggero era armato di una pistola con la quale ha fatto fuoco colpendo Bricca alla testa nonostante fosse a circa 18metri di distanza in una zona buia. Forse un colpo sparato per intimidire e che accidentalmente ha colpito il giovane, o forse no, fatto sta che il 19enne è morto dopo circa due giorni di agonia. L’episodio è stato fin da subito ricondotto ai violenti scontri che da alcuni giorni si ripetevano ad Alatri, pare per la spartizione delle zone di spaccio. Da un lato un gruppo di stranieri, con alcuni dei quali, quella sera Bricca stava parlando, e dall’altra il gruppo di Toson. Proprio il giorno prima, a poche decine di metri dal luogo dell’omicidio, un parente adulto di Toson era stato buttato dalle scale riportando ferite. Probabilmente partendo da queste ricostruzioni i militari sono partiti per far sentire il fiato sul collo a quello che, a loro avviso, sembra essere il principale indiziato. (segue) (Rer)