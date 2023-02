Omicidio Bricca: indagato interrogato per 6 ore, legale “procura non contesta un fatto preciso" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa del giovane, sul finire della scorsa settimana, è stata setacciata palmo a palmo alla ricerca di elementi utili alle indagini; poi è trapelata la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario. Secondo quanto si appende, Toson quella sera era ad una festa, ma in quell’alibi ci sarebbe un buco temporale nel di circa 30 minuti. Un vuoto pericoloso per la sua posizione dato che il blitz effettuato dal killer di Bricca e dal suo complice in sella ad uno scooter, è durato pochissimi minuti. Su questo aspetto ma anche sulle continue risse tra le due bande, si stanno concentrando le indagini svolte dai carabinieri. “Non c’è un fatto oggettivo che la procura contesta al mio assistito”. Lo dice ad “Agenzia Nova” l’avvocato Umberto Pappadia che insieme al collega Angelo Testa assiste Matia Toson. “Ci sarebbero soltanto degli accertamenti che per essere svolti serviva iscriverlo nel registro degli indagati per omicidio volontario”. L’avvocato non è voluto entrare nello specifico dell’interrogatorio e neanche sull’aspetto legato al buco temporale nell’alibi del giovane. (Rer)