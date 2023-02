Roma: Gallucci (Pd Municipio IV), favorevoli a stadio Pietralata, è opportunità per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione dello stadio dell'As Roma a Pietralata "è un'opportunità e un'occasione unica per il rilancio della città. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che andrà a riqualificare un territorio oggi degradato, ricucendolo al resto della città. Si creano in questo modo nuove opportunità per i cittadini, non solo dei quartieri limitrofi ma di tutta Roma. Lo ha detto la presidente della commissione Sport del Municipio Roma IV, Onorina Gallucci, precisando ad "Agenzia Nova" quanto emerso dalla seduta odierna della commissione municipale in cui sono stati auditi i comitati sulla realizzazione dello stadio. "Le audizioni dei comitati e delle associazioni che stiamo conducendo in commissione sono finalizzate a trovare una soluzione alle criticità emerse: è una delle fasi del confronto", ha concluso.(Rer)