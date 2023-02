Marche: Albano, valorizzazione patrimonio pubblico sia volano per ridurre debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica di valorizzazione del patrimonio dello Stato rappresenta uno degli obiettivi strategici perseguiti dal governo grazie al costante e valido supporto della Struttura per la progettazione dell'Agenzia del demanio". Lo ha affermato Lucia Albano, sottosegretario all'Economia e alle Finanze con delega alla valorizzazione del patrimonio, durante la presentazione degli interventi di riqualificazione 2023-2027 su immobili dello Stato nelle Marche. "L'azione strutturale sugli asset del patrimonio pubblico è di certo una interessante opportunità non solo per la modernizzazione degli edifici pubblici in ottica di efficientamento sismico ed energetico, ma anche - ha aggiunto - quale significativo volano di sviluppo economico e di valorizzazione patrimoniale per la riduzione del debito pubblico. Con la presentazione degli interventi di riqualificazione nelle Marche si concretizza, dunque, la politica del governo finalizzata alla valorizzazione del patrimonio in stretto coordinamento con le autonomie locali e le Regioni". (Rin)