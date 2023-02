Milano: divieto di vendita dei dei biglietti in provincia di Lecce per la partita di domenica 5 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, nella seduta del 24 febbraio ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie in occasione della partita di calcio Inter - Lecce, in programma domenica 5 marzo presso lo Stadio G. Meazza, suggerendo al Prefetto, quale misura preventiva, di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce. Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta competizione sportiva o, quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse all'evento, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, sentito il Questore, con decreto adottato in data odierna, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi. (Rem)