Balneari: Fede (M5s), Gasparri e Centinaio surreali, FI e Lega votarono ddl Concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Sulle concessioni demaniali da tre giorni vediamo parlamentari di Forza Italia e Lega fare a gara a chi la spara più strampalata. L'oscar dell'assurdità va a Gasparri, che continua a ripetere in loop che le concessioni non andrebbero messe a gara perché l'Italia è ricca di chilometri di coste. Il premio speciale della caduta dal pero va invece all'ex ministro leghista Centinaio, il quale non fa che ripetere come la Lega volesse i balneari fuori dal recinto della Bolkestein. Una messa in scena pietosa, che vede a monte un interrogativo: ma questi signori dov'erano lo scorso giugno quando fu approvato il ddl Concorrenza ai tempi del governo Draghi? Ricordano che quel provvedimento passò con i voti di Forza Italia e Lega? La responsabilità di questo pasticcio è in primis della premier Meloni: per dare il contentino agli alleati si è piegata ai loro strambi desiderata, unendosi alla gigantesca presa in giro nei confronti delle imprese del settore. Secondo questa destra, sempre più surreale, l'Europa si starebbe accanendo sui nostri balneari. E si arriva persino a mettere in dubbio i rilievi di venerdì del presidente Mattarella. Lor signori dovrebbero capire che le spiagge sono di tutti gli italiani, e un nuovo sistema di gare pubbliche è un punto di approdo ineluttabile, anche grazie alla ratifica della direttiva Bolkestein del 2010, che vide protagonista il governo Berlusconi con Meloni ministra". Lo afferma in una nota l'onorevole Giorgio Fede (M5s). (Com)