Imprese: Lottomatica Group avvia processo di ammissione a quotazione in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lottomatica Group Spa, precedentemente denominata Gamma Midco Spa, holding di Lottomatica Spa, uno dei principali operatori del settore dei giochi in Italia, annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. L'assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato l'avvio del processo di quotazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. Il flottante necessario per la quotazione - riferisce una nota - deriverà da un'offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali. L'offerta prevista e la relativa tempistica sarà subordinata alle condizioni di mercato e all'ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana Spa nonché all'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto da parte della Consob. Nell'esercizio 2022 le scommesse hanno raggiunto 22,8 miliardi di euro, i ricavi 1,4 miliardi di euro e l'Ebitda 460 milioni di euro. In considerazione dell'acquisizione di Betflag e delle sinergie implementate nel corso dell'anno, l'Ebitda pro forma per l'esercizio 2022 è pari a 518 milioni di euro (esclusi 6 milioni di euro di sinergie derivanti dall'acquisizione di Betflag, già identificate e in fase di implementazione). Si registra una forte generazione di flussi di cassa nell'anno, con un flusso di cassa operativo di 391 milioni di euro. (Rin)