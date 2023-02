Egitto: ambasciatore a Roma riceve capo di Stato maggiore delle Forze armate Askar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Egitto in Italia, Bassam Rady, ha ricevuto questa sera a Roma, il capo di Stato maggiore della Difesa egiziano, generale Osama Askar. Lo riferisce una nota della rappresentanza diplomatica egiziana in Italia. L’incontro è avvenuto a un giorno dall’arrivo di Rady presso l’ambasciata d’Egitto a Roma. Il generale Askar è giunto in Italia per prendere parte dal 28 al 2 marzo alla conferenza dei capi di Stato maggiore africani ospitata a Roma dal Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom). Nella nota, l’ambasciatore Radi ha dichiarato che l'attuale conferenza organizzata da Africom discuterà gli sforzi per affrontare le minacce e le sfide relative alle organizzazioni e ai gruppi estremisti che cercano di minare la sicurezza e la stabilità nel continente africano, oltre ad affrontare una serie di fascicoli di interesse comune, nonché modalità per sostenere i rapporti di cooperazione militare e il trasferimento e lo scambio di competenze militari tra Paesi africani.(Cae)