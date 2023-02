Usa: semiconduttori, aziende dovranno garantire servizi all’infanzia per accedere ad aiuti federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti chiederà alle aziende che intendono accedere ai sussidi legati al piano federale per lo sviluppo dell’industria nazionale dei semiconduttori di garantire servizi e assistenza all’infanzia ai propri dipendenti. Il “New York Times” ha anticipato che il dipartimento del Commercio Usa farà domani un annuncio ufficiale. Le imprese che intenderanno accedere ai finanziamenti, per i quali l’amministrazione Biden stanzierà circa 40 miliardi di dollari, dovranno garantire ai dipendenti delle fabbriche di chip una serie di servizi per quanto riguarda l’assistenza all’infanzia. Il dipartimento aiuterà le aziende a stabilire delle linee guida per adempiere alle nuove disposizioni, senza però andare nello specifico in merito alle modalità con le quali le imprese si allineeranno alla misura. (Was)