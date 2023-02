I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: Minusma condanna attentato a Kani Bozon, almeno 12 morti e tre feriti - La Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) ha condannato fermamente l'attentato terroristico compiuto lo scorso 23 febbraio a Kani Bozon, nel centro del Paese. Tale attacco, si legge in una nota rilanciata sui social, è avvenuto nei pressi di Bankass, nella regione di Bandiagara, e ha provocato un bilancio di almeno 12 morti e tre feriti, con diverse case date alle fiamme. Le autorità militari maliane hanno confermato questo attacco la scorsa settimana in un comunicato stampa, ma senza fornire alcun bilancio. L'attacco non è stato rivendicato ma le autorità sospettano il Katiba Macina, affiliato al gruppo filo al Qaeda Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani (Jnim), che compie regolari attacchi nell'area. Contro le violenze in queste aree si è svolta nel fine settimana una manifestazione a Bankass, alla quale hanno partecipato residenti, organizzazioni della società civile e funzionari locali per chiedere maggiore sicurezza alle autorità di Bamako. (segue) (Res)