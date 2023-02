I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: presidenziali, candidato indipendente Obi vince nello Stato di Lagos - Il candidato indipendente alla presidenza della Nigeria Peter Obi ha ottenuto il maggior numero di preferenze a Lagos, lo Stato nigeriano che ha più elettori. Lo dicono i risultati provvisori pubblicati dalla Commissione elettorale indipendente (Inec), annunciati questa mattina dopo il voto svolto sabato. In base a quanto riferito dai commissari dello Stato regionale Obi avrebbe ottenuto 582.454 voti, vincendo di poco più di 10mila voti rispetto al rivale e candidato del partito di governo Congresso di tutti i progressisti (Apc), Bola Tinubu, che ha registrato 572.606 preferenze. La vittoria appare significativa in particolare perché Tinubu, presentato come il delfino del presidente uscente Muhammadu Buhari, è stato governatore di Lagos dal 1999 al 2007. I dati preliminari suggeriscono che l'affluenza alle urne sia stata inferiore al previsto. (segue) (Res)