I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali-Burkina Faso: conclusa visita del premier Maiga a Ouagadougou, ribadito asse bilaterale - Si è conclusa la visita in Burkina Faso del primo ministro del Mali, Choguel Maiga, durante la quale ha incontrato l'omologo Apollinaire Kyelem de Tambela e discusso dei principali argomenti di interesse regionale. Dall'incontro, riferisce "Rfi", è emersa in particolare la volontà dei due Paesi retti da giunte militari di mantenere saldi i rapporti e di sostenersi reciprocamente negli sviluppi regionali. Durante la visita a Ouagadougou Maiga ha partecipato insieme a De Tambela alla cerimonia di apertura del 28esimo Festival panafricano del cinema e della televisione (Fespaco), ad un consiglio di governo congiunto, oltre che a diversi incontri con i ministri di settore. Il premier maliano è inoltre stato ricevuto dal presidente di transizione Ibrahim Traoré, il militare che ha guidato il secondo colpo di Stato con cui a settembre è stato deposto il precedente leader golpista, Paul-Henri Damiba. Come riferito dall'emittente francofona, fra i temi affrontati nel corso dei diversi incontri ci sono stati in particolare la sicurezza e la lotta al terrorismo, la gestione della risposta umanitaria alle violenze, la sanità, i progetti di cooperazione regionale. Le autorità dei due Paesi si sono soprattutto garantite mutuo supporto a fronte delle sanzioni e restrizioni imposte dalla Comunità dei Paesi membri dell'Africa occidentale (Cedeao) e hanno firmato un accordo di cooperazione nel quale si impegnano a rafforzare quello che intendono proporre come un "modello" di integrazione sub-sahariana. I due ministri hanno quindi auspicato che un consiglio bilaterale congiunto si tenga ogni sei mesi e hanno concordato di approfondire la riflessione sul progetto di federazione tra i loro due Paesi e la Guinea, altro Paese retto da una giunta golpista. (segue) (Res)