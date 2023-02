I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: Banca mondiale investirà 256 milioni di dollari nel principale produttore di cemento del Paese - La Società finanziaria internazionale (Ifc), il braccio di investimento della Banca mondiale, investirà 256 milioni di dollari nel più grande produttore di cemento integrato del Senegal, Sococim Industries, per aumentare la produzione a basse emissioni di carbonio. Lo riferisce la stessa società in un comunicato, precisando che Sococim - filiale del produttore francese di cemento Vicat - riceverà un prestito di 127 milioni di dollari dal conto proprio di Ifc e un equivalente di 129 milioni di dollari in valuta locale da Société Générale Senegal e altri istituti di credito. Sococim, che prevede di sostituire parte delle sue attuali linee di clinker (componente base, ricavato principalmente da argilla e calcare, per la produzione del cemento) con una nuova a basso consumo di carburante, ha affermato che questo investimento sosterrà le sue esigenze di finanziamento a lungo termine, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra di 312 mila tonnellate di CO2 equivalente all'anno entro il 2030 e consentendo a Sococim di produrre cemento con uno dei tassi di emissione più bassi al mondo. (segue) (Res)