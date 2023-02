I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: fonti "Africa Intelligence", referendum su nuova Costituzione slitterà di mesi - La giunta militare al potere in Mali sarà presumibilmente costretta a rimandare l'organizzazione del referendum costituzionale, appuntamento inizialmente previsto per il mese di marzo. Lo scrive la testata investigativa "Africa Intelligence", sottolineando i ripetuti ritardi logistici che i militari al potere nel Paese stanno accumulando e che porteranno ad un rinvio di "diversi mesi". Le autorità di Bamako si sono impegnate a presentare una nuova Costituzione, testo che dovrà essere sottoposto prima al vaglio del Consiglio nazionale - organo del governo di transizione con funzioni legislative -, quindi al voto dei cittadini. Nel quadro del difficile contesto di gestione del periodo di transizione e delle pressioni internazionali per un rapido ritorno alle istituzioni, tuttavia, gli attori politici e militari del Paese faticano ad accordarsi sulla linea da tenere, frenando lo sviluppo politico del Paese. Una volta che il testo sarà definitivamente messo a punto da una commissione di finalizzazione creata con apposito decreto a dicembre scorso, sarà organizzato un referendum per proporre ai maliani di accettare o respingere la nuova legge fondamentale. L'appuntamento, teoricamente fissato per il prossimo marzo, rischia tuttavia di slittare ulteriormente a fronte della strenua opposizione dimostrata dai partiti di opposizione, sebbene con strategie diverse. (Res)