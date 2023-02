© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: il presidente Tebboune concede la cittadinanza all'arcivescovo francese di Algeri - Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha concesso la nazionalità algerina all'arcivescovo di Algeri, Jean-Paul Vesco, esponente della chiesa cattolica francese, in virtù di un decreto presidenziale. Vesco è nato nel 1962 a Lione, in Francia, e vive a Orano, nell'ovest del Paese. Nominato arcivescovo di Algeri nel dicembre 2021, Vesco, già vescovo di Orano, ha un master in diritto commerciale e un diploma in alti studi commerciali. Prima di abbracciare la vita religiosa, Vesco ha esercitato la professione di avvocato dal 1989 al 1995. In carica in Algeria dal 2002, dopo i soggiorni a Beni-Abbès e Tlemcen, ha servito come vicario generale della diocesi di Orano tra il 2005 e il 2010, prima di essere nominato vescovo della stessa città nel 2012, riferisce l'agenzia di stampa algerina "Aps". (segue) (Res)