I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: inviato Onu Bathily lancia un nuovo Comitato di alto livello per le elezioni - Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, ha lanciato oggi un’iniziativa per andare alle elezioni nel Paese nordafricano “entro il 2023”, tramite un nuovo “Comitato di alto livello” che dovrà includere i principali “stakeholder” libici. Parlando al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, il politico e diplomatico senegalese ha detto che la Camera dei rappresentanti dell’est della Libia e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli “non sono stati in grado di concordare una base costituzionale” per andare alle urne, sottolineando che la realizzazione di elezioni presidenziali parlamentari in Libia richiede una “ampio consenso nazionale”. L'inviato Onu ha lasciato intendere che nel nuovo comitato sarà inclusa “un’ampia gamma di soggetti, coinvolgendo istituzioni, figure politiche, attori sicurezza, organizzazioni della società civile, rappresentanti di donne e giovani, forze tribali e altri stakeholder”. (segue) (Res)