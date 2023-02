I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: inviato Onu Bathily, Camera e Consiglio di Stato hanno fallito - La Camera dei rappresentanti dell’est della Libia e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli “non sono stati in grado di concordare una base costituzionale per le elezioni” ed è pertanto giunto il tempo di lanciare un nuovo “Comitato di alto livello” che includa un “ampio numero di soggetti” per consentire ai libici di andare alle urne “entro il 2023”. Lo ha detto il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, in un briefing in corso al Consiglio di sicurezza presso il Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York. “La politica libica sta attraverso una crisi di legittimità. Qualcuno potrebbe dire che la maggior parte delle istituzioni ha perso la sua legittimità anni fa”, ha detto Bathily, menzionando subito dopo le due camere del Parlamento libico. (segue) (Res)