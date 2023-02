© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Fronte salvezza, 44 persone vittime della campagna di arresti lanciata da presidente Saied - È salito a 44 il numero delle persone arrestate in Tunisia nell’ambito della campagna lanciata dal presidente della Repubblica, Kais Saied, per contrastare una presunta cospirazione contro lo Stato. Lo ha annunciato Ahmed Nejib Chebbi, leader del Fronte di salvezza nazionale, l'alleanza che riunisce le principali forze di opposizione alla presidenza di Saied, intervenendo oggi in una conferenza stampa. Chebbi ha aggiunto che queste pratiche "sono state previste sotto il regime dittatoriale del presidente Kais Saied, che cerca di distrarre il popolo tunisino dalle difficili condizioni locali e globali del Paese". Da settimane il capo dello Stato ha avviato una vasta campagna di arresti di politici, uomini d'affari e giornalisti accusati di aver "cospirato contro la sicurezza dello Stato" dall'interno e dall'esterno del Paese. Tra le personalità di spicco finite in manette figurano leader politici islamisti come Khayam Turki, Abelhamid Jlassi, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, tutti vicini o membri del movimento Ennahda, principale partito di opposizione che si ispira ai principi della Fratellanza musulmana. Colpisce inoltre l'arresto Noureddine Boutar, direttore generale di "Mosaique Fm", la radio indipendente più ascoltata del Paese, talvolta critica nei confronti del potere. (Res)