- Turchia: presidente Erdogan chiede “perdono” per i ritardi nei soccorsi nella provincia di Adiyaman - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto perdono per i ritardi nei soccorsi nelle ore successive ai due devastanti sismi che hanno colpito il Paese lo scorso 6 febbraio, nella provincia di Adiyaman, una delle province più danneggiate dai terremoti costati la vita a oltre 44mila persone. Parlando ai giornalisti durante una visita nella provincia di Adiyaman, Erdogan ha affermato: “Sfortunatamente, nei primi giorni non abbiamo potuto svolgere la nostra attività desiderata ad Adiyaman a causa dell'effetto devastante delle scosse, delle condizioni meteorologiche avverse e delle difficoltà causate dalle infrastrutture danneggiate. Per questo, chiedo il vostro perdono”. Il presidente ha proseguito assicurando che il governo “sta facendo tutto ciò che è necessario” per sostenere le popolazioni colpite dai due sismi. “Superate le difficoltà dei primi giorni, abbiamo accelerato le attività di soccorso e soccorso ai nostri fratelli di Adiyaman sotto le macerie. Abbiamo semplificato gli sforzi di ricerca e soccorso dei nostri ministri, del personale pubblico e dei volontari che abbiamo assegnato nelle varie città. Mentre 44.374 dei nostri cittadini sono morti nell'intera regione del terremoto, più di 115.000 sono stati estratti dalle macerie”, ha dichiarato Erdogan. (segue) (Res)