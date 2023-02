I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: dieci civili uccisi dall’esplosione di due mine nella provincia di Hama - Dieci civili sono rimasti uccisi in seguito all’esplosione di due mine attribuite allo Stato islamico nell’area di Salmiya, nell’est della provincia di Hama, in Siria. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”, spiegando che altre 12 persone sono rimaste ferite in seguito alle esplosioni. “Una mina è esplosa nella parte orientale di Salmiya uccidendo nove persone e ferendone altre due, che sono state portate subito in ospedale”, ha spiegato “Sana”, parlando di una seconda esplosione che ha causato un altro morto e dieci feriti tra i civili. (segue) (Res)