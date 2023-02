© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Turchia: ministro Esteri egiziano visita zone terremotate e incontra omologo turco Cavusoglu - Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, è arrivado oggi ad Adana, nel sud della Turchia, dove ha incontrato l’omologo turco Mevlut Cavusoglu. Lo ha riferito il portavoce del ministero egiziano, Ahmed Abu Zeid, su Twitter. “Il ministro offre condoglianze per le vittime del terremoto, afferma la solidarietà dell’Egitto alla leadership, alla popolazione e al governo turco e ha ribadito la volontà di proseguire l’invio di aiuti per sostenere il Paese”, ha spiegato la nota del ministero. Il capo della diplomazia del Cairo si è recato in Turchia dopo aver visitato anche la vicina Siria, dove ha incontrato l’omologo, Faisal Miqdad, e il presidente, Bashar al Assad, per esprimere la sua solidarietà in seguito al terremoto dello scorso 6 febbraio che ha causato la morte di decine di migliaia di persone nella regione. (segue) (Res)