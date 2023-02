© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Siria: leader maronita Geagea, rilanciare rapporti con Assad equivale a normalizzare relazioni con Iran - La normalizzazione dei rapporti "con il regime del presidente siriano Bashar al Assad equivale alla normalizzazione con l'Iran e non con il popolo siriano". Lo ha dichiarato il del partito maronita Forze libanesi, Samir Geagea, in una nota in cui ha definito "vergognoso" un incontro tra una delegazione di leader parlamentari arabi e il presidente siriano. "È davvero vergognoso vedere una delegazione di parlamentari arabi approfittare del tragico terremoto per incontrare il presidente siriano", ha affermato Geagea. "Assad ha ucciso più civili del terremoto" ha proseguito il leader politico libanese, sottolineando che "il popolo siriano appartiene e apparterrà sempre al seno arabo’’. Ieri, una delegazione di leader parlamentari arabi ha incontrato Assad a Damasco, tra cui il presidente del parlamento egiziano, Hanafy al-Gebali. Assad è stato politicamente isolato nella regione dall'inizio della guerra civile siriana scoppiata nel 2011. Mentre il Cairo e Damasco hanno mantenuto in gran parte i legami durante il conflitto, la Lega araba con sede al Cairo ha sospeso la Siria nel 2011 e altri Paesi arabi hanno interrotto i rapporti. Dopo i due terremoti avvenuti in Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio e che hanno provocato oltre 50.000 morti di cui 5.914 nelle provincie settentrionali siriane, diversi Paesi della Lega araba hanno chiesto di rilanciare le relazioni con Assad e riportare Damasco in seno alla Lega araba. (Res)