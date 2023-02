Ex Ilva: Battilocchio (FI), tutela posti di lavoro e filiera acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, "una delle aziende strategiche dell'Italia, versa in una grave situazione patrimoniale e di liquidità, anche per effetto dell'aumento dei costi energetici e della guerra Russia-Ucraina, che mette a rischio la continuità aziendale. È una situazione complessa in cui non versa solo l'ex Ilva, ma versano altre imprese strategiche e, di conseguenza, il relativo indotto di clienti e fornitori, che richiedono un intervento deciso e immediato da parte del governo. Il decreto è volto alla salvaguardia dei contesti industriali di interesse strategico e a sostenere le imprese che, a causa dei costi esorbitanti dell'energia e in assenza di liquidità, sono ricorse a massicce richieste di cassa integrazione. In questo modo possiamo tutelare i posti di lavoro e, al contempo, la filiera dell'acciaio italiano". Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio sul cosiddetto decreto ex Ilva. "Il decreto in esame - ha proseguito il parlamentare - recepisce le urgenze attuali e le traduce in misure concrete. Non si tratta, come qualcuno ha affermato, di una misura per 'prendere tempo'. Si tratta di norme che andranno a sostenere un recupero dell'impianto dal punto di vista della riconversione ambientale, che vedrà l'ex Ilva alimentata solo da idrogeno verde. Nel frattempo, è necessario avviare una seria discussione per trovare una soluzione a uno dei dossier più importanti e delicati del nostro Paese. L'obiettivo - ha concluso il deputato azzurro - è quello di dare non solo l'acciaio italiano all'Europa, ma anche un'occupazione stabile ai lavoratori dell'ex Ilva e il diritto non ammalarsi di tumore più che in ogni altro luogo d'Italia a coloro vivono nella splendida Taranto". (Rin)