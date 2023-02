I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: l'88 per cento dei peruviani vuole elezioni anticipate - L’88 per cento dei peruviani vuole elezioni anticipate. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’Istituto di studi peruviani (Iep), pubblicato dall’emittente “Rpp”. L’indagine rivela che il 69 per cento chiede che le elezioni, in programma nel 2026, si tengano già quest’anno, mentre il 19 per cento pensa che dovrebbero tenersi nel 2024. Dallo stesso sondaggio emerge che il 90 per cento dei peruviani disapprova l’operato del parlamento. Il dato arriva al 95 per cento nella macroregione sud, epicentro delle proteste antigovernative in corso dallo scorso dicembre contro l’arresto dell’ex presidente Pedro Castillo. A livello nazionale solo il 6 per cento sostiene il lavoro del parlamento. Quanto all’operato della presidente Dina Boluarte, il 77 per cento degli intervistati lo disapprova; percentuale che arriva all’86 per cento nella macroregione sud. Il sostegno al suo governo raggiunge appena il 15 per cento. Inoltre, il 73 per cento degli intervistati ritiene che Boluarte debba dimettersi dalla presidenza, mentre il 25 per cento ritiene che debba rimanere in carica. Questa percentuale varia a seconda dell’area geografica: nel Perù rurale, l'86 per cento chiede le dimissioni della presidente, il 77 per cento nel Perù urbano e il 59 per cento nella Lima metropolitana. Nell’area della capitale il 37 per cento ritiene che Boluarte debba proseguire il suo mandato, la percentuale più alta a livello nazionale. L'indagine è stata svolta tra il 18 e il 22 febbraio 2023 con un campione rappresentativo di 1.201 intervistati. (segue) (Res)