- Venezuela: presidenziali, arriva il primo candidato alle primarie delle opposizioni - Sarà Henrique Capriles Radonski, ex governatore dello Stato di Miranda, uno degli aspiranti alle primarie delle opposizioni per la presidenza del Venezuela. Capriles, già due volte in corsa per la guida del Paese, è risultato il vincitore del processo interno al suo partito, Prima la giustizia (Pj), tenutosi domenica. In una consultazione comunque "non vincolante", Capriles ha avuto la meglio sull'ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Juan Pablo Guanipa, e su Carlos Ocariz, già sindaco del municipio di Sucre. Il designato ha ottenuto il sostegno di 18 delle 25 delegazioni territoriali di partito ascoltate nel corso della giornata, contro le 7 andate a Guanipa. Il vincitore delle primarie, fissate per il 22 ottobre, dovrebbe sfidare il presidente uscente, Nicolas Maduro, alle elezioni generali del 2024. (segue) (Res)