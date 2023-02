I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: Hrw, decisioni tribunale elettorale minacciano diritti politici - La decisione del Tribunale elettorale supremo del Guatemala di impedire ai candidati di correre alle elezioni presidenziali del 2023 per dubbi motivi minaccia i diritti politici e danneggia la credibilità del processo elettorale. Lo denunciano oggi l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) e l'Ufficio di Washington per l'America Latina (Wola). Nelle ultime settimane, denunciano le due Ong, il tribunale elettorale che sovrintende alle elezioni ha di fatto escluso dalla candidatura alla presidenza Thelma Cabrera, leader indigena di sinistra, e Roberto Arzú, candidato di destra. "La decisione di escludere questi candidati si basa su motivi dubbi e potrebbe minare i diritti di tutti i guatemaltechi a partecipare a elezioni libere ed eque", ha affermato Ana Maria Mendez-Dardon, direttrice per l'America centrale presso Wola. "Le autorità guatemalteche dovrebbero rivedere urgentemente queste decisioni e garantire condizioni di parità per tutti i candidati". (Res)