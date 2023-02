Roma: assessore ambiente, pecora uccisa episodio raccapricciante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'uccisione di una pecora "con modalità raccapriccianti di cui sarebbe responsabile un uomo residente in via Sirio Corti a Monte Mario, un episodio su cui deve essere fatta piena luce anche perché l'uomo sembra non essere nuovo a gravi maltrattamenti nei confronti di animali in suo possesso, per di più illegale quando si tratti di animali da allevamento che non possono essere detenuti senza regolare registrazione". Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. "Considerato, inoltre, che, secondo quanto riportato dai media, i vicini di casa dell'uomo avevano già denunciato episodi di maltrattamenti e perfino analoghe uccisioni, auspico che, una volta accertata la responsabilità dei fatti, vengano applicate severe misure nei confronti dell'autore di simili crudeltà", conclude Alfonsi. (Com)