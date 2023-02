Energia: viceministro Gava a Stoccolma, "Consiglio serva ad agire in fretta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano si è mosso con celerità per la messa in sicurezza energetica del Paese: "è chiaro, però, che la sfida non è del singolo ma è comune". Lo ha detto il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava in missione a Stoccolma al Consiglio informale dei ministri dell'Energia e dei Trasporti. "L'attualità geopolitica e le sfide ambientali impongono riforme veloci e strutturali a tutela delle economie Ue, dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Questo Consiglio assuma come priorità l'urgenza di agire", ha aggiunto Gava. (Res)