Ucraina: Metsola, nostre scelte rispetto a guerra decisive per questa e future generazioni

- Le scelte che l'Ue prenderà nel corso della guerra in Ucraina si riveleranno decisive sia per l'attuale che per le future generazioni. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso del discorso di apertura della settimana parlamentare europea, dedicata alle sfide economiche e sociali in tempi di incertezza geopolitica. "Oggi, credo che tutti noi possiamo essere orgogliosi delle scelte che abbiamo fatto. E so che forse ognuno di noi è stato tentato di andare avanti da solo, ma abbiamo resistito. Abbiamo sfidato Putin e ci siamo riuniti come mai prima d'ora, in solidarietà con l'Ucraina e in difesa dei nostri valori", ha detto. Nel farlo, siamo rimasti aperti e franchi sui costi che avrebbe avuto sui nostri cittadini. Ciononostante, siamo riusciti a trovare modi senza precedenti per proteggere le nostre economie e società dagli effetti della guerra", ha aggiunto. "A distanza di un anno, non cercherò in alcun modo di sottovalutare la difficile situazione in cui ci troviamo ancora, e resto dolorosamente consapevole che non abbiamo ancora fatto abbastanza per l'Ucraina e per i nostri cittadini", ha poi proseguito, affermando che l'Europa non può permettersi, a guerra ancora in corso, di far sì che la stanchezza legata al conflitto prenda il sopravvento. "È esattamente quello che spera il Cremlino. L'Ucraina ha ancora bisogno di molto sostegno, così come in nostri cittadini. In questo periodo di instabilità globale, di alta inflazione, di industrie in difficoltà e bollette domestiche dolorose, l'Europa deve fare leva sulla sua più grande risorsa", ha dichiarato ricordando il mercato unico europeo. "Quest'anno il nostro mercato unico compie trent'anni. In questo lasso di tempo, abbiamo visto più opportunità per le persone, le imprese e i consumatori di quanto avremmo mai potuto immaginare. Essere il più grande mercato unico e democratico del mondo ha rafforzato il nostro posto nel mondo", ha concluso. (Beb)