Trasporti: Masucci (Fit Cisl Lazio), riempie di speranza premiazione autista Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premiazione di Simona, l'autista Atac che ha salvato un giovane passeggero dagli atti di bullismo che stava subendo a bordo di un bus, da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "è un evento che ci riempie di enorme speranza. La massima carica dello Stato ha voluto riconoscere e premiare un gesto importante e non scontato, di grande responsabilità civica". Lo dichiara in una nota del segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. "Crediamo che il riconoscimento possa rappresentare, in senso lato, anche un ringraziamento agli autisti e lavoratori frontline del trasporto pubblico locale - aggiunge -, che quotidianamente faticano per garantire un servizio universale, la mobilità, e che sempre più spesso si trovano a fronteggiare aggressioni o situazioni di disagio a bordo dei mezzi". (segue) (Com)