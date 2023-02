Trasporti: Masucci (Fit Cisl Lazio), riempie di speranza premiazione autista Atac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro piccolo - prosegue Masucci - lo scorso 17 ottobre abbiamo voluto anche noi, nel corso di un evento a Passo Corese, premiare Simona, un esempio di dedizione e di altruismo che non ci ha lasciato indifferenti, anche per un motivo: l'autista è riuscita a sottrarre il ragazzo agli atti di bullismo senza confliggere con nessuno. Per fortuna, nel momento storico a tinte fosche che stiamo attraversando a causa della pandemia e della guerra - conclude Masucci - ogni tanto è possibile soffermarci su buone notizie che ci fanno guardare al futuro con maggiore ottimismo". (Com)